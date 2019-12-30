Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Yavaş ve Aygün hakkında açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin açıklama geldi. Yüksel Kocaman, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.
SİNAN AYGÜN CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı rüşvet tartışmasının ardından partisinden istifa etti. Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün istifa dilekçesinde 'Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim' ifadelerini kullandı.
"TEHDİT ORTADAN KALKMADIĞI SÜRECE"
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir. Hem devletimiz hem milletimiz için. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Kontrolünün de dışarıda olduğunu biliyorsunuz. Bu terör örgütünün ülkeye veremeyeceği zarar yok. Bunlar bukalemun gibi. Her kılığa giriyorlar ve ülkeye her türlü kötülüğü yapacak durumdalar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu terör örgütüne yönelik kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz" dedi.
-HABLEMİTOĞLU SUİKASTİ-
Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı
FETÖ İLE MÜCADELE
Başsavcı Yüksel Kocaman, "FETÖ/PDY ile mücadelede çok ciddi mesafe kat edildi. Bu örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez ancak örgütün operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu örgütle mücadelede kesinlikle zafiyete düşmemek gerekir. Ankesör soruşturması kapsamında 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı. 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." dedi.
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