CHP'li Sibel Aygün rüşvet skandalını anlattı: Mansur Yavaş 5 milyon lirayı kabul etmedi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın rüşvet skandalı büyüyor. 25 milyon lira rüşvet skandalına tanık olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Sibel Aygün yaşananları anlattı. Mansur Yavaş'ın 5 milyon lirayı kabul etmediğini ifade eden Sibel Aygün, "12 Aralık’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasında 8 meclis üyesi bulunuyordu ve ‘Ne vereceksin abi’ dediler. Sürekli ‘Ne vereceksin abi?’ diye sordular. 25 milyon lira konusu Sinan Aygün, Meclis üyeleri Haydar Demir ve Berkay Gökçınar’ın TOGO İkiz Kule ofisinde gündeme geldi. Sinan Aygün’ün odasına girdiler, odanın kapısı kapandı. Görüntülerle sabittir." dedi.

CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün kızkardeşi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün, ağabeyi Sinan Aygün'den 25 milyon lira istediği ifade edilen Meclis üyesi Haydar Demir hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

"HAYDAR DEMİR, SİNAN AYGÜN'E '3 LİRA, 5 LİRA VERSEN OLUR MU? DEDİ, MANSUR YAVAŞ 5 LİRAYI KABUL ETMEDİ"

Özel televizyon kanalına açıklamada bulunan Sibel Aygün, Sinan Aygün ve kendisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'la 13 Aralık'ta TOGO İkiz Kuleleri'nde görüşme yaptıktan sonra yaşananları anlattı.

Sibel Aygün; ağabeyi Sinan Aygün'ün, 25 milyon lira teklifini kabul etmemesinin ardından kendi aracıyla Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'la birlikte giderken, Haydar Demir'in Sinan Aygün'le telefonda görüştüğünü anlattı.

Sibel Aygün; "Haydar Demir, Sinan Aygün'e '3 lira (milyon), 5 lira (milyon) versen olur mu? 10 lira versen olur mu?' dedi. Mansur bey 5 lirayı kabul etmemiş, 'Olmaz' demiş" ifadelerini kullandı.

"8 MECLİS ÜYESİ VE BEN MANSUR BEYLE GÖRÜŞTÜK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Sibel Aygün'ün açıklamaları şöyle:

"12 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. (…) 8 Meclis üyesi ve ben Mansur beyle görüştük. Mansur bey konuyu yanlış anlattı. Hatta ben kendisini ikaz ettim. Kendisine, 'Mansur bey konu sizin anlattığınız gibi değil. Arkadaşlarımızı yanlış yönlendiriyorsunuz. Bu konunun muhatabı Sinan bey. Sinan bey gelsin, sizin hukuk müşaviriniz, imar başkanı gelsin' dedim. 'Sinan bey de belki yanlış konuşacak. Sizin bürokratlarınız da burada olsun' dedim. 'Arkadaşlarımızı doğru bilgilendirelim. Sinan beyin yanlışı varsa, kesilir cezası, yoksa da bu şekilde olmaz' dedim."



Fotoğrafta: Sibel Aygün

"MANSUR YAVAŞ, 'OTURUN, KONUŞUN. KARAR VERİN, KARARI DA BANA BİLDİRİN. İSTİNAFA GİDİLSİN Mİ, GİDİLMESİN Mİ?' DEDİ"

"Mansur bey 'İşim var, Sinan beyle görüşemem. Siz Coşkun beyin odasında 8 Meclis üyesiyle görüşün. Sinan beyi de çağırın' dedi. 8 Meclis üyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasına indik. Sinan bey geldi. Sinan bey olayı anlattı. Mansur bey, 8 Meclis üyesini Coşkun beyin odasına gönderirken 'Oturun, konuşun. Karar verin, kararı da bana bildirin. İstinafa gidilsin mi, gidilmesin mi?' dedi. 8 Meclis üyesi istinaf mahkemesine gidilmesinin zorunlu olduğunu, gidilmezse belediyeye zarar verileceğinin kararı verdi. Meclis üyeleri sürekli 'Ne vereceksin abi' dediler. Coşkun beye istinafa gidilmesi gerektiğini Mansur beye bildirilmesi gerektiğini söyledik."

"BENİM MANSUR YAVAŞ'LA GÖRÜŞMEME İLİŞKİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR"

(Mansur Yavaş'ın, 'Sibel Aygün'le görüşmedim' iddiası) "Kamera görüntüleri vardır, müfettişler çıkarır."

"ABİNLE GÖRÜŞ, ABİNİN GÖNLÜNÜ YAP"

(TOGO İkiz Kuleleri'nde Sinan Aygün'le görüşmenin ardından Sibel Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'la Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gidilmesi): 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Haydar Demir ve Berkay Gökçınar, 'Abinle görüş, abinin gönlünü yap' dediler."

"Haydar Demir, aracımda giderken, 'Abine söyle versin' dedi. Demir'e, 'Ben karşıyım, niye ağabeyim para versin. Konuşursan sen konuş' dedim. Ben gidene kadar 'Abine söyle, versin' dedi."

(Arabada giderken Haydar Demir ve Sinan Aygün'ün telefon görüşmesi) Haydar Demir, Sinan Aygün'e '3 lira (milyon), 5 lira (milyon) versen olur mu? 10 lira versen olur mu?' dedi. İnanın ben araba kullanıyorum. Mansur bey 5 lirayı kabul etmemiş, 'Olmaz' demiş. Hatta 'Aç telefon, abine söyle' dediler. 'Ne kadar ayıp bir şey' dedim ya. Bu nasıl iştir ve ahlaksızlıktır. Bunun pazarlığımı olur ya.. Kendi kendilerine '5'e anlaşır mıyız?' diye pazarlık oluyor. '5 verse olur mu?' diye... 'Hayır' dedi Mansur bey, 'Olmaz' dedi. Haydar bey, kendisi 5 lirayı uygun gördü."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir, aracımda giderken Sinan Aygün'le benim telefonumdan konuştular. Kendi telefonundan da aramadı."

"NİYE PARA TELAFFUZ EDİLİYOR? OKUL İŞİN KILIFI"

"Okul işin kılıfı… Dersin ki; '32 derslik okul istiyorum.' Bitti. Niye para konuşuluyor? Veya dersin ki: 'Sağlık ocağı istiyorum.' Yaptığımız okul da yarım kalmış. Bu para nereden çıkıyor. Niye para mevzusu açıyorsun? 'Abi, 32 derslik okul yap' de, geçsin gitsin. Niye para telaffuz ediliyor?

"OKUL YAPIMI İSTİNAF MAHKEMESİYLE BİRLEŞTİRİLMEZ"

(13 Aralık'ta istinaf mahkemesine başvurulması ve 28 dakika sonra başvurudan vazgeçilmesi): "Son gün bunlar böyle olur mu? Bu olay bugün, yarın çıkmadı ki! Bu olay beş ay önce de vardı. Beş ay önce de 'Sinan bey okul yap, sağlık ocağı yap' denirdi. Zaten okul yapıyordu, inşaat yarım kaldı. Kanun okul yapmayı yasakladı. Bunu niye anlamıyorlar? Okul yapımı istinaf mahkemesiyle birleştirilmez. Bu hayır işidir. Bize istinafı önümüze sürerekten 'Eğer şunu yaparsanız istinafa gideriz, gitmeyiz.' Böyle bir şey olmaz. İstinaf mahkemesine haklıysa gidilir, haklı değilse gidilmez. Kanunen de istinafa gitmek zorunda…

"TALİMAT YAZILI VERİLİR, ŞİFAEN TALİMAT VERİLMEZ. HUKUK MÜŞAVİRİNİ NEDEN GÖREVDEN ALIYORSUN?"

"Sayın Mansur Yavaş, 'Ben talimat verdim, şifaen' diyor. Talimat şifaen verilmez. Böyle iş mi yürür belediyede? Şifaen talimat verilir mi? Talimat yazılı verilir. (Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan) Hukuk Müşavirini görevden almış. Görevden nasıl alıyorsun? Kanunen bayan yapması gereken görevi yapmış, sen (Mansur Yavaş) onu görevden alıyorsun. Ne hakla? Kanunen istinafa gidilmesi gerek. Bu sorulmaz. İstinaf mahkemesine kanunen gidilmesi lazım… İstinaf dilekçesi de hazırlanmış. İstinaf dilekçesi iki dakikada hazırlanmaz."

"ODANIN KAPISI KAPANDI, 25 MİLYON LİRA İSTENDİ"

"12 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasında 8 meclis üyesi bulunuyordu ve 'Ne vereceksin abi' dediler. Sürekli 'Ne vereceksin abi?' diye sordular. 25 milyon lira konusu Sinan Aygün, Meclis üyeleri Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'ın TOGO İkiz Kule ofisinde gündeme geldi. Sinan Aygün'ün odasına girdiler, odanın kapısı kapandı. Görüntülerle sabittir. Haydar bey, 'Kapılar açıktı' diyor, kapıları kapattılar. 25 milyon orada telaffuz edildi. 25 milyonu alenen söylediler, 'okul yapılacak, 25 milyon' dediler. Sinan bey, '25 milyona okul olur mu? Okul 3-5 milyon' dedi."