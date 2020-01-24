Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması
Elazığ'da 6,8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından önemli önemli açıklamalarda bulundu.
"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİDİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir.
Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
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