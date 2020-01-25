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25.01.2020
Elazığ'da enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı
Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Binadan gelen ses kadınları hayata bağladı.
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