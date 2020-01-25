25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.01.2020

Elazığ'da enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı. Çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Binadan gelen ses kadınları hayata bağladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hayata bağlayan ses! Bir saat arayla...
Hayata bağlayan ses! Bir saat arayla...
Elazığ'da mucize kurtuluş
Elazığ'da mucize kurtuluş
Bakan Soylu'dan flaş deprem açıklaması!
Bakan Soylu'dan flaş deprem açıklaması!
Elazığ'da 50 metre arayla 2 bina çöktü
Elazığ'da 50 metre arayla 2 bina çöktü
Elazığ’da 20 dakikada 8 deprem
Elazığ’da 20 dakikada 8 deprem
12 yaşındaki çocuk 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
12 yaşındaki çocuk 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
Malatya’da deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Malatya’da deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Elazığ’da enkaz altında kalan hamile kadın kurtarıldı
Elazığ’da enkaz altında kalan hamile kadın kurtarıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklamalar
Elazığ'da deprem sonrası yangın paniği!
Elazığ'da deprem sonrası yangın paniği!
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
Elazığ'da deprem anı! Yaşananlar böyle kayıt altına alındı
Elazığ'da deprem anı! Yaşananlar böyle kayıt altına alındı
Daha Fazla Video Göster