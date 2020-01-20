Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'dan flaş Hafter açıklaması
Son dakika haberi...Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, "Berlin Zirvesinden çıkan ateşkes kararına saygı duyuyoruz. Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız." dedi.
Muammer Kaddafi'nin ardından kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Dün Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye, ABD, Rusya, Fransa başta olmak üzere dünya liderlerinin bir araya getirdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter sonrasında Trablus yönetiminden çok sert bir açıklama geldi.
HAFTER'LE BİR DAHA MASAYA OTURMAYACAĞIM
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Serrac'ın açıklamalarını Reuters haber ajansı acil koduyla geçti. Reuters'a konuşan Serrac, dün gerçekleşen zirve ile ilgili konuştu. Serrac, "Berlin'deki ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter'le bir daha masaya oturmayacağım" dedi.
Hafter'in kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Serrac, yabancı güçlerin Hafter'e baskı uygulayıp bunları açtırmazsa bunun korkunç bir sonucu olacağını söyledi. Serrac, "Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hal alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder" dedi.
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