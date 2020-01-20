20 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'dan flaş Hafter açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2020
SERRAC'DAN FLAŞ HAFTER AÇIKLAMASI

Son dakika haberi...Libya Başbakanı Serrac, " Zirvesinden çıkan kararına saygı duyuyoruz. Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız." dedi.

'nin ardından kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Dün Almanya'nın başkenti 'de , ABD, , başta olmak üzere dünya liderlerinin bir araya getirdiği Libya 'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol eden General sonrasında Trablus yönetiminden çok sert bir açıklama geldi.

HAFTER'LE BİR DAHA MASAYA OTURMAYACAĞIM
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Serrac'ın açıklamalarını Reuters haber ajansı acil koduyla geçti. Reuters'a konuşan Serrac, dün gerçekleşen zirve ile ilgili konuştu. Serrac, "Berlin'deki çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter'le bir daha masaya oturmayacağım" dedi.

Hafter'in kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Serrac, yabancı güçlerin Hafter'e baskı uygulayıp bunları açtırmazsa bunun korkunç bir sonucu olacağını söyledi. Serrac, "Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hal alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN