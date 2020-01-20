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Hafter Libya Konferansı sonrası yeniden saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2020
HAFTER YENİDEN SALDIRDI

Başkan 'ın da katıldığı 'nın başkenti 'deki Konferansı sonrası Hafter yeniden saldırıya geçti. Hafter militanları aşkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etti.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler, Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etti.

Libya'da kalıcı ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Abulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde "Halife Hafter'e bağlı milislerin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini" söyledi.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 'nın başkenti Berlin'de toplanırken pazar gün içinde Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde de havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti.

Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış, yangın çıkmış ve başkent semalarında siyah dumanlar yükselmişti.

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