Başkan Erdoğan: Hafter yine kaçtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşünde Libya krizini değerlendirdi. Moskova’da ateşkesten kaçan darbeci Hafter’in Berlin’de de imza atmadığını söyledi. Başkan Erdoğan, "Söylenmesi gerekeni söyledik. Ne kadar uyarlar, göreceğiz. Uymadıkları anda da gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Hafter'in metinlere imza atmaması manidardır. 'Ateşkesin imza ile teyit edilmesi gerekir' dedik. Fakat imza altına alınamadı. Biz üzerimize düşenleri yapmış olduk. Söylenmesi gerekeni söyledik. Ne kadar uyarlar, göreceğiz. Uymadıkları anda da gereğini yapacağız." dedi.
"BİZDEN BİRÇOK BEKLENTİLER VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile birlikte Libya'da ateşkesi sağladıktan sonra Berlin'de düzenlenen konferansta da Türkiye'nin büyük rol üstlendiğini söyledi. Gazetecilere görüşmeleri değerlendirdi:
Güçlü bir devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Bu beklentiler karşısında eli kolu bağlı durmak mümkün değil. Libya'dan gelen talepler karşısında geri durmayız.
"TÜRKİYE BARIŞIN ANAHTARIDIR"
Orada "Wagner" diyoruz. Sudan'dan gelenler var. Ve bunlar da paralı tipler. Bu paranın kaynağı neresi Abu Dabi. Biz bu gerçekleri de görüyoruz. Dolayısıyla bir yerde mazlum varsa, bir yerde mağdur varsa biz burada onlara yardımcı olmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir kere daha söylüyorum; Türkiye barışın anahtarıdır.
MESAJI ÇOK NET
Miçotakis niye Hafter'i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı. Bir lider "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" dedi.
"Sen ona söyle, öncelikle bir defa bu yanlıştır, düzeltsin, ondan sonra bizim görüşmemiz kolaydır" dedim. Maalesef bu tür sorunları yaşıyoruz.
Berlin Konferansı'nda 55 maddelik Libya Barış Planı kabul edildi: Planda; ateşkes, silah ambargosu, militan güçlerin dağıtılması, siyasi sürecin başlaması, ekonomipetrol, Hafter-Sarac arasında bağlantı yer aldı.
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