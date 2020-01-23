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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Şehir hastaneleri 7 gün 24 saat hizmet verecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
HÜKÜMET AÇIKLADI! 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Sağlık Bakanı , "Şehir hastanelerini branş çeşitliliğinin fazla olduğu, herhangi bir hizmet eksikliğinin olmadığı hatta 7 gün 24 saat sağlık hizmetinin verildiği kurumlar haline getirmek için bazı hastanelerimizde çalışmalara başladık" dedi.

Sağlık Bakanı , "Şehir hastanelerindeki memnuniyet Türkiye ortalamasının çok üzerinde. 18 branşa kadar 24 saat nöbetin devam etmesi gereken hastaneler olarak da düşünüyoruz. Şu an Bilkent'te kısmen başladı. Bursa ve Eskişehir'de başlamış oldu" açıklamasında bulundu.

"ULAŞIM SORUNU YAŞANMAYACAK"

Bakan Koca, "(İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi) 1 milyon metrekarelik bir alana sahip İstanbul'un en büyük hastanesine ulaşım sorunu asla yaşatmayacağımızın, bu konuda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını ve alacağının altını çizmek istiyorum" dedi.

"ŞEHİR HASTANELERİ 7 GÜN 24 HİZMET VERECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerini branş çeşitliliğinin fazla olduğu, herhangi bir hizmet eksikliğinin olmadığı hatta 7 gün 24 saat sağlık hizmetinin verildiği kurumlar haline getirmek için bazı hastanelerimizde çalışmalara başladık" ifadelerine yer verdi.

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