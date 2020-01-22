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Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
HAFTER GÜÇLERİ MİTİGA HAVALİMANI’NI GRAD FÜZELERİYLE VURDU

Son dakika haberi: Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Hafter mislislerinin 'na saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu" ifadeleri kullanıldı.

'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı 'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

6 GRAD FÜZESİYLE VURDULAR

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.

Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

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