Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Son dakika haberi: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Hafter mislislerinin Mitiga Havalimanı'na saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu" ifadeleri kullanıldı.
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.
6 GRAD FÜZESİYLE VURDULAR
UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.
Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.
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