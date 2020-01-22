Metin İyidil'in tahliyesi tartışmaları da beraberinde getirdi! HSK'da FETÖ'cüleri kim koruyor?

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan FETÖ’cü Metin İyidil’i tahliye eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin bu kadarı tartışmaları da beraberinde getirdi. Yargıda FETÖ yapılanmasını temizleme çalışmalarının devam ettiği bu günlerde verilen skandal karar, hakkındaki “FETÖ bağı var” şikâyeti HSK tarafından dikkate alınmayan hakim Hulusi Gül’ün, heyet başkanlığına nasıl ve kimlerin referansı ile atandığı sorusunu akıllara getirdi.

Müebbetlik FETÖ'cü Korgeneral Metin İyidil'i tahliye eden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Daire dağıtılıp, heyetteki üyeler hakkında soruşturma açılsa da, FETÖ ile bağı olduğu iddia edilen Hulusi Gül'ün heyet başkanlığı görevine nasıl ve kimin referansı ile atandığı sorusu hala cevap bulmadı. Darbe davaları gibi kritik dosyalara bakan mahkemelere atanan FETÖ iltisaklı yargıçların HSK'da kimler tarafından korunduğu merak konusu oldu.

DAİRE DAĞITILDI

FETÖ davaların temyiz süreçlerinde örgüt üyeleri lehine verilen tartışmalı kararlar, eski korgeneral Metin İyidil'in dosyası zirve yaptı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katıldığı gerekçesi ile iyi dil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkında önce beraat sonra tahliye kararı verdi. FETÖ ile mücadaleye zarar veren bu 'orantısız' karar kamuoyunda yankı uyandırınca HSK önce daireyi dağıttı, sonra üyeleri görevden alarak soruşturma başlattı.

SKANDALLAR SERİSİ

Akıllarda bir çok soru işareti bırakan skandallar serisi daha sonra patlak verdi. İyidil'i aklayan dairenin başkanı Hulusi Gül'ün daha önce askeri hakkında FETÖ suçlaması olduğu tespit edildi. Açtığı soruşturmalar nedeniyle FETÖ kumpasının mağduru olan eski Askeri Savcı Mehmet Çelik'nin "Hulusi Gül, FETÖ üyesidir." diyerek HSK'ya şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Ancak, HSK ilginç bir karara imza atarak Çelik'in şikayetini işleme almadı.

SİS PERDESİ DAĞILMADI

HSK'nın hakkında 'FETÖ' suçlaması olan Hulusi Gül'ün kritik davaların görüldüğü bir dairede başkan olmasını adete görmez geldi. Ancak 15 Temmuz öncesinde de FETÖ soruşturması geçiren, darbeye aktif olarak katılan Metin İyidil'in tahliye edilmesi ile Hulusi Gül ismi bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. İyidil kararına gösterilen tepkinin ardından hızla görevden alınsa da sis bulutu hala dağılmadı.

GÜL'ÜN REFERANSI KİM?

FETÖ ile bağı olduğu iddia edilen Hulusi Gül'ün heyet başkanlığı görevine nasıl ve kimin referansı ile atandığı, hakkındaki suçlama ile ilgili HSK'da neden soruşturma açılmadığı soruları hala cevap bulmadı. Darbe davaları gibi kritik dosyalara bakan mahkemelere atanan FETÖ iltisaklı yargıçların HSK'da kimler tarafından korunduğu merak konusu oldu.