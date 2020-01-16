16 Ocak 2020, Perşembe
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Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
İŞTE METİN İYİDİL'İN KAÇIŞ ROTASI!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılan eski korgeneral 'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli gözaltına alındı. Metin İyidil'in kaçış rotası da tespit edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, polisin çalışmaları sonucunda eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil'in dün Angora Evleri'nde kaldığı evden, 'ndeki başka bir eve gittiği tespit edildi.

Angora Evleri/Ankara

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan yeğeni B.Ö. ve eşi E.Ö. ile avukatı A.K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden B.Ö'nün, Başkanı 'in oğlu olduğu öğrenildi. İyidil'in yakalandığı evin de Özdemir'in bir yakınına ait olduğu bildirildi.


Ankara Çiğdem Mahallesi

TAHLİYE KARARI VERMİŞTİ

İyidil, 'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren 20'nci Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

HSK inceleme başlattı: İşte Metin İyidil'i serbest bırakan Ankara 20. Ceza Dairesi hakimleri HSK İNCELEME BAŞLATTI: İŞTE METİN İYİDİL'İ SERBEST BIRAKAN ANKARA 20. CEZA DAİRESİ HAKİMLERİ

TUTUKLANDI

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, bu sabah gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Son dakika: HSK'dan flaş Metin İyidil kararı! Metin İyidil tutuklandı... SON DAKİKA: HSK'DAN FLAŞ "METİN İYİDİL" KARARI! METİN İYİDİL TUTUKLANDI...
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil kaçmaya çalışırken yakalandı! SON DAKİKA: ESKİ KORGENERAL METİN İYİDİL KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI!
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı SON DAKİKA: ESKİ KORGENERAL METİN İYİDİL GÖZALTINA ALINDI

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