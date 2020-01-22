22 Ocak 2020, Çarşamba
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CHP'li İmamoğlu Şehir Hastanesi'ne giden yolların yapımını engelledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
TAKOZ ZİHNİYETİ! SADECE SLOGAN ATILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ’dan sonra ’ni hedef seçti. Haziran’da açılacak dev tesise giden yolların yapımını engelledi.

, için "Hadım eder" dedi. Herkes gülmekten yere serildi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin olmadığı belgelendi. Başkanı ise Başakşehir 'ne gözünü dikti. Çevresindeki yol inşaatlarına son verdi. Millet isyan etti.

GÜNDE 33 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

6 bloktan oluşan hastane, geçit vermeyen yollar arasında adeta ada gibi kaldı. Yarım kalan yollardaki toprak kayması ise çileyi daha da artırdı.

16 MİLYON İÇİN SADECE SLOGAN ATIYORUZ

Takvim'in haberine göre; Erkem İmamoğlu, 'u "16 milyon için çalışıyoruz" afişleriyle donattı. Laftan başka icraat yapmadı. Verdiği sözler havada kaldı.

VATANDAŞ ÇARESİZ

FUAT KESİM: Yollarımız kapandı, mağdur olduk.
AYET : Şikayetimizi ilettik ilgilenmediler.
İRFAN KOÇ: Sıkıntı çekelim diye yapmıyorlar.
HASAN HÜSEYİN KAFALI: Bu çileyi hak etmiyoruz.
MEHMET ŞAHİN: Kanal İstanbul hadım ediyorsa hastane şart değil mi!

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si şehir hastanesinin yol inşaatlarını da durdurdu EKREM İMAMOĞLU'NUN İBB'Sİ ŞEHİR HASTANESİNİN YOL İNŞAATLARINI DA DURDURDU
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İşte Konya, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri... BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: İŞTE KONYA, İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ VE TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANELERİ...
Başkan Erdoğan hayalim demişti! Dünyanın en büyüğü... BAŞKAN ERDOĞAN HAYALİM DEMİŞTİ! DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ...


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