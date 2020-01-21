21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Skandal bir kararla tahliye olan sonra tekrar tutuklanan Metin İyidil'in MİT belgesi ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
İŞTE METİN İYİDİL'İN MİT BELGESİ!

Tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan eski korgeneral hakkındaki belgesine ulaşıldı. İstinaf mahkemesinin ‘soyut’ bulduğu 2015 tarihli belgede, “ Yapılanması () mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur” deniliyor.

Eski Komutanı korgeneral hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla darbecilerin odasında yapılan aramalarda darbe bildirilerinin altında imzası bulunan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Partigöç'e ait özel kasada, İyidil ile ilgili önemli belgelere ulaşıldı. Bu belgelerden birinin tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderilen "Çok Gizli" ve "Kişiye Özel" ibarelerinin yer aldığı bir yazının olduğu anlaşıldı. 2015 tarihli belgede, "Metin İyidil hakkında Yapılanması () mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur" ifadeleri yer alıyor.

PARTİGÖÇ CEVAPLAMADI

Ayrıca aynı kasada, İyidil'e ait 13 Temmuz 2015 tarihli emeklilik dilekçesi de ele geçirildi. Savcılık, söz konusu belgelerin bulunması üzerine o süreçte Partigöç'ün ikinci kez ifadesi alındı. Ancak Partigöç, İyidil ile ilgili söz konusu belgelere ilişkin soruyu yanıtlamadı. Öte yandan, MİT yazısının ardından emeklilik dilekçesini verdiği anlaşılan İyidil, 2015 YAŞ kararlarıyla Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanlığına atandı.

Son dakika: Metin İyidil’in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi SON DAKİKA: METİN İYİDİL’İN TUTUKLUĞUNA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

İSTİNAF "SOYUT" BULDU

İstinaf mahkemesinin beraat ve tahliye kararında, Partigöç'ün kasasında ele geçirilen ve yerel mahkemenin mahkumiyete gerekçe yaptığı MİT yazısı ile emeklilik dilekçesine ilişkin değerlendirmesi dikkat çekici bulundu. Kararda, söz konusu MİT yazısının somut bilgi ve belgelere dayanmadığı savunuldu.

Metin İyidil'in serbest kalmasında FETÖ detayı! Eski askeri savcı deşifre etti METİN İYİDİL'İN SERBEST KALMASINDA FETÖ DETAYI! ESKİ ASKERİ SAVCI DEŞİFRE ETTİ

MAHKEMEDEN İTİRAZA RET

'ın haberine göre; eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz 22. tarafından reddedildi. Metin İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine sevk edilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, İyidil'in tutuklanmasına karar vermişti. İyidil'in avukatı tutukluluk kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İyidil'in itiraz başvurusunu reddetti.

Metin İyidil'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli gözaltına alındı METİN İYİDİL'İ KAÇIRMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLANAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
HSK inceleme başlattı: İşte Metin İyidil'i serbest bırakan Ankara 20. Ceza Dairesi hakimleri HSK İNCELEME BAŞLATTI: İŞTE METİN İYİDİL'İ SERBEST BIRAKAN ANKARA 20. CEZA DAİRESİ HAKİMLERİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN