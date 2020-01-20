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Son dakika: Metin İyidil’in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİ! FLAŞ GELİŞME

dakika haberine göre; Eski Korgeneral 'in tutukluluğuna yapılan itiraz Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

'da / davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral , tekrar tutuklanmıştı. İyidil hakkında verilen beraat kararı büyük tepki çekmişti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, TUTUKLULUĞU KESİNLEŞTİ

İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da 22. tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

ERDOĞAN BERAAT KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak dün Başkan Erdoğan, "Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım. (Metin İyidil hakkındaki beraat kararı) Bir gerçek var ki, hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Müebbete mahkum olmuş bir kişiyi, beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil. ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar, en kısa zamanda operasyonla da yakaladılar. Tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı." açıklamasını yapmıştı.

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