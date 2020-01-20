Son dakika: Metin İyidil’in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son dakika haberine göre; Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.
Ankara'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı. İyidil hakkında verilen beraat kararı büyük tepki çekmişti.
İTİRAZ REDDEDİLDİ, TUTUKLULUĞU KESİNLEŞTİ
İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.
ERDOĞAN BERAAT KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Konuyla ilgili olarak dün Başkan Erdoğan, "Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım. (Metin İyidil hakkındaki beraat kararı) Bir gerçek var ki, hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Müebbete mahkum olmuş bir kişiyi, beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil. Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar, en kısa zamanda operasyonla da yakaladılar. Tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı." açıklamasını yapmıştı.
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