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İran'da Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
İRAN'A ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın ülkenin güneydoğusundaki Darhovin kırsal bölgesi komutanı , evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Muceddemi'nin Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evi sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli silahlı kişiler tarafından basıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İranlı komutan uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şadgan Valiliği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

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