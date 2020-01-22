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THY’ye ‘Topraktan Askerler’ dopingi: Seferler haftada 4'e çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
THY'YE TOPRAKTAN ASKER DOPİNGİ!

Türk Hava Yolları, 2 bin yıllık geçmişi olan gizemli yeraltı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapan Xian’a geçtiğimiz aydan itibaren uçuşlara başlarken, dünyanın birçok noktasından kente gizemli yeraltı ordusunu görmek isteyen binlerce turisti artık taşıyor. Her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği gizemli yeraltı ordusunu görmek isteyen turistlerden yoğun talep görmeye başlamasıyla , Xian seferlerini haftada 4’e çıkarma kararı aldı.

'ye gelen Çinli sayısı geçtiğimiz yılın 11 ayında yüzde 9,13 artışla 403 bine 739'a çıkarken, 'nin hatlarında yapılan seferleri turistlerle dolup taştı. Çinli turistlerin akın akın Türkiye'ye gelmesiyle THY'nin Uzakdoğu seferlerinde de yolcu ve doluluk oranları da arttı. Geçtiğimiz yıl transit yolcu sayısı 24,5 milyona ve toplam tarifeli dış hat yolcusu ise 42 milyon 429 bine ulaşan THY'nin Uzakdoğu uçuşlarında yolcu sayısı ise yüzde 7 artarak 5 milyon 913 bine yükseldi. Doluluk oranları ise yüzde 85,7 oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin'e yapan THY'nin, Şanghay, Guangzhou, ve son olarak geçtiğimiz aydan itibaren uçmaya başladığı Xian'a da seferleri var.

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