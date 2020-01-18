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CENTCOM İran saldırısı hakkında Trump'ı yalanladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020
CENTCOM TRUMP'I YALANLADI

İran'ın Irak'taki 2 üssüne yaptığı füzeli saldırıların ardından 'un açıklamaları dikkat çekti. İran 80 ABD vatandaşının öldüğünü belirtirken, da kimse bir şey olmadığını açıklamıştı. CENTCOM'dan gelen açıklama ise iki ülkeyi de yalanlar nitelikte.

'nin 3 Ocak'ta Irak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran, 8 Ocak'ta misillime olarak ABD'nin Ayn el-Esed üssüne füze saldırısı gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald , saldırıda ölen ya da yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamıştı.

"PATLAMADAN KAYNAKLI BEYİN SARSINTISI"

ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı () Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, "Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya'daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt'teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi." dedi.

Askerlerin tedavilerinden sonra Irak'a döneceğini kaydeden Urban, "Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl'a 3 asker ise Arifjan'a nakledildi." bilgisini paylaştı.

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