Rusya'dan İran hamlesi! Asker gönderdi
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile sonucu ABD ve İran arasında yaşanan krizin sıcaklığı sürerken Rusya, İran'a 80 asker gönderdiklerini açıkladı.
ABD ile kriz yaşayan İran topraklarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya, kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi. ABD tarafından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Ukrayna'ya ait yolcuğu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgede gerilim üst seviye çıktı.
RUSYA'DAN HAMLE
Rus basınında yer alana habere göre, Orta Doğu'daki çok ciddi bir askeri çatışmanın zeminine karşı Rusya harekete geçti.
Moskova, kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi. Henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken askeri uzmanlar bilgiyi doğruladı.
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