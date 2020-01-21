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Rusya'dan İran hamlesi! Asker gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020
O ÜLKE İRAN'A ASKER GÖNDERDİ

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesi ile sonucu ve İran arasında yaşanan krizin sıcaklığı sürerken , İran'a 80 asker gönderdiklerini açıkladı.

ile kriz yaşayan topraklarında yeni gelişmeler yaşanıyor. , kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi. ABD tarafından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin öldürülmesi sonrası 'ya ait yolcuğu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgede gerilim üst seviye çıktı.

Rusya'nın nerelerde askeri üssü var? Son yıllarda sayılarını artırdı... RUSYA'NIN NERELERDE ASKERİ ÜSSÜ VAR? SON YILLARDA SAYILARINI ARTIRDI...

RUSYA'DAN HAMLE

Rus basınında yer alana habere göre, 'daki çok ciddi bir askeri çatışmanın zeminine karşı Rusya harekete geçti.

, kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi. Henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken askeri uzmanlar bilgiyi doğruladı.

İşte ABD ve İran’ın askeri güç karşılaştırması! ABD ve İran’ın askeri güçleri ne kadar? İran ve ABD hangi silahlara sahip? İŞTE ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI! ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR? İRAN VE ABD HANGİ SİLAHLARA SAHİP?

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