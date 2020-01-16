HSK inceleme başlattı: İşte Metin İyidil'i serbest bırakan Ankara 20. Ceza Dairesi hakimleri
Hakimler Savcılar Kurulu, Metin İyidil’e beraat kararı veren istinaf 20. ceza dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlattı. Skandal karara imza atan Ankara 20. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı. O isimler de şu şekilde: 20. Ceza Dairesi Başkanı Hulusi Gül, üyeler; Bülent Can, Derda Gökmen, İsa Karakoç, Hakan Tural, Alaaddin Akdere
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Metin İyidil hakkında, beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlatıldı.
Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek. Teftiş Kurulu, konuyla ilgili bir kusur olup olmadığını inceleyecek.
Konunun önemi nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesinin başkan ve üyelerinin başka illerde görevlendirilmelerinin uygun görüldüğü de belirtildi.
"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE" MAHKUM EDİLMİŞTİ
Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmişti.
İstinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki hükmü kaldırarak, İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.
Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. İyidil, karar üzerine bu sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı. İyidil çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
FETÖ'cü Metin İyidil'e beraat kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nde görevli hakimlerin isimleri de belli oldu.
İŞTE O İSİMLER...
20. Ceza Dairesi Başkanı: Hulusi GÜL
Üyeler:
Bülent CAN
Derda GÖKMEN
İsa KARAKOÇ
Hakan TURAL
Alaaddin AKDERE
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