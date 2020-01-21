21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi! 21 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ!

'den yapılan açıklamaya göre, başta olmak üzere Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Meteoroloji, , Trabzon, ve çevrelerinde yağışların şiddetini artırmasıyla meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meeoroloji Genel Müdürlüğü son dakika raporunu yayımladı. 'da beklenen kar yağışı için tahminlerini değiştiren , kar yağışı için saat verdi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, 'nun güneyi ve Bölgesi ile Hatay, , , , , Hakkâri ve çevrelerinin yağışlı geçeceğini aktaran Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli kar beklendiğini açıkladı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte raporu...

İSTANBUL'DA KAR SAAT KAÇTA YAĞACAK?

İstanbul'da bugün çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Sabah saat 06.00'da başlayacak yağışların saat 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 7 derece olacak. 23 Ocak Perşembe günü de karla karışık yağmur hakim olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile ve çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN