Evlat nöbeti 140. gününde! Celil Begdaş: Oğlumun montu HDP binasından çıktı
Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Oğlunun montunun il binasından çıktığını anlatan Celil Begdaş HDP’ye tepki gösterdi. Eylemini sürdüren Songül Altıntaş ve Fahrettin Akkuş da artık HDP zulmünün sonunun geldiğini söyledi.
Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK'ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 140 gün geride kaldı. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden 72 ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Evlat nöbetindeki 4 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da ümitlendirdi.
"OĞLUMU BUNLARDAN İSTİYORUM"
16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 140 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını tekrar etti. Begdaş, "Nereden eminsin derseniz, benim oğlumun montu parti binasında çıktı. O yüzden oğlumu bunlardan istiyorum" dedi.
HDP ZULMÜNÜN SONU GELDİ
Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren Mevlüde Üçdağ, çocukların akıbeti hakkında HDP'den açıklama beklediklerini dile getirdi. Üçdağ, "Böyle bir parti istemiyoruz. HDP aracı olmasa çocuklarımız dağda olmazdı. 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyor, gençleri dağa götürüyorlar" diye konuştu. Oğlu Müslüm'ü bekleyen Songül Altıntaş "HDP ve PKK gençleri kaçırıyor, Kürtlere zulmediyor. Yaptıkları zulüm yanlarına kalmayacak. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" derken, oğlu Erkan'ı bekleyen Fahrettin Akkuş ise artık HDP zulmünün sonunun geldiğini söyledi.
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