Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Amacımız Libya'da kalıcı ateşkesi tesis etmek, Yunanistan Libya'da bir aktör değil

Davos'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu ve Yunanistan'ın Akdeniz'deki tutumu için uyarılarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Libya'da bir aktör olmadığı ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin amacının, Libya'da kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve daha sonrasında da siyasi sürece hız verilmesi olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"Berlin zirvesi bu kadar lideri ve tarafı bir araya getirmesi bakımından önemliydi. Biz süreci başından bu yana destekledik. Amacımız Libya'da kalıcı bir ateşkesi tesis edip siyasi süreci hızlandırmak. Moskova'daki çabalarımız üzerine konuşmalar yapıldı. Bizim tesis ettiğimiz ateşkesin sürmesi için ne yapılabilir sonrasında siyasi süreç nasıl hızlandırılabilir konularının konuşulması önemliydi. Toplantıda önemli kararlar çıktı.

"HAFTER SİYASİ ÇÖZÜM ÇİZGİSİNE GELMELİ"

Bizim tüm çabalarımıza rağmen Hafter Moskova'da ateşkesi imzalamadı. Berlin'de de Hafter tarafından destek gelmemesi herkesin kafasındaki soru işaretlerini devam ettirdi. Bugüne kadarki tüm tutumları askeri çözüm istediğini gösteriyor. Hafter'in siyasi çözüm çizgisine gelmesi gerekiyor. Bizim Türkiye olarak tüm gayretlerimiz esasen buna yöneliktir.

"YUNANİSTAN'IN BU TAVRI SORUNLARI ÇÖZMEZ"

Yunanistan olaya dar bir pencereden bakıyor. Sadece bir anlaşma çerçevesinden değerlendiriyor. Yunanistan'ın meşru hükümet yerine meşru olmayan birini desteklemesi olaya bakış açısının yanlış olduğunu gösteriyor. Güya onu davet ederek bize cevap vermiş olacak. Olgun bir tavır değil. Komşumuz Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de paylaşımdan yana tavır göstermesi gerekiyor. Yunanistan'ın bu yaklaşımı Doğu Akdeniz'deki sorunları çözmez.

SURİYE'DE REJİMİN DURMASI LAZIM

İdlib'de sahada rejimin saldırganlığı devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız rakamlarla olayın vahametini Putin'e anlattı. Rejimin durdurulması gerekiyor. Görüşmede Sayın Putin'e samimi bir şekilde ve açık bir şekilde saldırıların mutlaka durması gerektiğini anlattı. Uluslararası topluma da aynı çağrıda bulunduk.

MİLYONLARCA İNSAN KAPIYA DAYANACAK

Tercihimiz yerinden edilmiş insanlara İdlib sınırları içerisinde yardım edebilmek. İnsanların barınabileceği kampların yapılması için çalışıyoruz. 4 milyona yakın insan var. saldırganlık devam ederse milyonlarca insan kapıya dayanacak. Bunun üstesinden biz de batı da gelemez. Yapılması gereken tek şey saldırıların durdurulması."