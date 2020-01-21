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Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
ANKARA'DA DEV OPERASYON!

'da, /  silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'da devam eden / soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ''u kullandığı belirlenen 21 kişiden 13'ü, gözaltına alındı.

21 GÖZALTI KARARI, 13 YAKALAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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