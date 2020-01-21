Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 13'ü, gözaltına alındı.
21 GÖZALTI KARARI, 13 YAKALAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kaçakçılar polis ve jandarmadan kaçamadı
- Tek tek teslim oluyorlar!
- FETÖ firarisi Arslan'ın yeğeni itirafçı oldu!
- Mülakat yerleri için son saatler...
- AK Parti harekete geçti! Erdoğan talimat vermişti
- CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na rest!
- 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
- YSK Başkanı Güven'den "seçim" açıklaması
- Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış
- Diyarbakır Anneleri gerçekleri böyle haykırdı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?