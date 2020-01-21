Esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 ton metil alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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