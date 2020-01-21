21 Ocak 2020, Salı
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Esenyurt'ta 5 ton metil alkol ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020
5 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ! GÖZALTILAR VAR

dakika haberi... 'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

dakika haberi... 'ta bir depoyu baskın yapan polis, 5 geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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