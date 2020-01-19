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19.01.2020

Son dakika: Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Putin Berlin'de konuştu |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya'da gerçekleşecek olan Libya konulu Berlin Konferansı öncesi görüştü. Her iki lider de basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya'da gerçekleşecek olan Libya konulu Berlin Konferansı öncesi baş başa görüşecek. Görüşme öncesi konuşan Erdoğan, "Libya'daki ateşkes konusundaki çabalarımızın farkındayız. Ortak çabamız Libya'da nisbi sükûnet sağladı" dedi. Putin ise konuşmasında, "Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık." ifadelerine yer verdi.

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