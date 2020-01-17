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Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Berlin Konferansı'ndan önce Atina'yı koşar adım giden Darbeci Hafter, bugün başbakan ve dışişleri bakanıyla görüştü. Hafter'e Atina ziyareti sırasında verilen hediye Yunan askerlerinin olduğu hediye dikkat çekti. Hafter, dün de Bingazi'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. Alman N-TV kanalına konuşan Maas, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylemişti. Hatırlanacağı üzere Yunanistan Berlin Konferansı'na davet edilmemişti.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 19:46
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Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla ateşkes ilan edilen Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci General Halife Hafter, gece saatlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indi.

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Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Hafter'in kalacağı otele varışında Yunan özel kuvvetlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı göze çarparken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından bizzat karşılandı.

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Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Atina'da günün ağarmasıyla birlikte Libya'daki isyancı güçlerin lideri Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

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Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Dendias yine konuğunu kapıda karşıladı ve yapılan görüşmede Hafter'e bir kitap hediye etti. Kitaptaki fotoğraflardan biri, Yunan askerlerini gösteriyordu.

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Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tepkileri yumuşatmak adına Hafter'i Berlin Konferansı'nda yapıcı bir rol üstlenmesi için teşvik ettiklerini söyledi.

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