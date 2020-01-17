Hafter, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Berlin Konferansı'ndan önce Atina'yı koşar adım giden Darbeci Hafter, bugün başbakan ve dışişleri bakanıyla görüştü. Hafter'e Atina ziyareti sırasında verilen hediye Yunan askerlerinin olduğu hediye dikkat çekti. Hafter, dün de Bingazi'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. Alman N-TV kanalına konuşan Maas, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylemişti. Hatırlanacağı üzere Yunanistan Berlin Konferansı'na davet edilmemişti.