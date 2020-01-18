18 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Rahşan Ecevit'in son arzusu yerine getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
RAHŞAN ECEVİT'İN SON ARZUSU YERİNE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Dün akşam çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden 'in yatan eşi 'in yanına defnedileceği öğrenildi.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanı , çoklu organ yetmezliğinden dün akşam hayatını kaybetti. Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Rahşan Ecevit'in yerine getirildi.

ECEVİT'İN YANINA DEFNEDİLECEK

Dün akşam hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in yatan eşi 'in yanına defnedileceği öğrenildi.

SON ARZUSUYDU

Bir TV programına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Ecevit çiftinin sevgi timsalı olduğunu aktaran Aksakal, "Ele ele sevgi diyerek, siyasete girdiler. Türkiye'ye ve Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı." açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti BAŞKAN ERDOĞAN RAHŞAN ECEVİT İÇİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit 1923, doğumlu, Türk ressam, yazar ve siyasetçidir. ile 'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. kurultayına bağımsız milletvekili ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan 'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

Siyasilerden Rahşan Ecevit mesajları SİYASİLERDEN RAHŞAN ECEVİT MESAJLARI
Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit'in yıllar önceki fotoğafları RAHŞAN ECEVİT VE BÜLENT ECEVİT'İN YILLAR ÖNCEKİ FOTOĞAFLARI
Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi! RAHŞAN ECEVİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ? RAHŞAN ECEVİT HAYATI VE ÖLÜM SEBEBİ!
Rahşan Ecevit vefat etti RAHŞAN ECEVİT VEFAT ETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN