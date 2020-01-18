Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi. Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taziyelerini bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletmiştir" denildi.

RAHŞAN ECEVİT DEVLET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Dün akşam hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığında yatan eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği öğrenildi.