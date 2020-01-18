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Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN RAHŞAN ECEVİT İÇİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Başkan , merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi 'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi. Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan , merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi 'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taziyelerini bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletmiştir" denildi.

RAHŞAN ECEVİT DEVLET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Dün akşam hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığında yatan eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği öğrenildi.

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