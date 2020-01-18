PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarladığı ortaya çıktı!

PKK/YPG'li teröristlerin, El-Hol kampından kaçmalarını sağladıkları çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladıkları ortaya çıktı. Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; birçok defa DEAŞ ile işbirliği yapan terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı.

FUHUŞ İÇİN PAZARLAMIŞLAR

PKK/YPG'li teröristlerin, son olarak çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı bilgisi paylaşıldı.

8 BİN DOLAR...

DEAŞ'lı kadınların Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG'li teröristlerin ardından Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayıp, karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi.

KAVGADA 7 PKK'LI ÖLDÜ!

Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi..