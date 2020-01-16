Son dakika: HSK'dan flaş "Metin İyidil" kararı! Metin İyidil tutuklandı...
Son dakika haberi... Hakimler Savcılar Kurulu, Metin İyidil’e beraat kararı veren istinaf 20.ceza dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlattı. İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlatan HSK, Ankara 20. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı. Öte yadnan Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
METİN İYİDİL TUTUKLANDI
Öte yadnan Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil tutuklandı.
İyidil, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Hastanedeki işlemlerinin ardından İyidil'in Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürülmesi bekleniyor.
İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, İyidil'in beraatına ve tahliyesine karar vermişti.
HSK, İYİDİL'İN TAHLİYE EDİLMESİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlatan HSK, Ankara 20. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı.
Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, bu sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.
İŞTE O İSİMLER...
Hulusi GÜL 20. Ceza Dairesi Başkanı
Üyeler:
Bülent CAN
Derda GÖKMEN
İsa KARAKOÇ
Hakan TURAL
Alaadtin AKDERE
Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.
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