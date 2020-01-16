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Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil kaçmaya çalışırken yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
ESKİ KORGENERAL METİN İYİDİL KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI!

Son dakika haberi...İstinaf mahkemesi, soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Eski 'e tahliyesine karar vermişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine eski korgeneral İyidil 'da gözaltına alındı. İyidil’in yakınları tarafından verilen destekle kaçmaya çalışırken yakalandığı tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış " cezasına çarptırılan ve istinaf başvurusunda beraat ve tahliyesine karar verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı gözaltına alındı.

20'nci , İyidil'in FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırıp beraat ve tahliyesine hükmetmişti.

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil kaçmaya çalışırken yakalandı! SON DAKİKA: ESKİ KORGENERAL METİN İYİDİL KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI!

İyidil'in tahliye kararına Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

ÇANKAYA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karar doğrultusunda harekete geçen Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

YAKINLARI KAÇMASINI SAĞLAYACAKTI

İyidil'in yakınları tarafından verilen destekle kaçmaya çalışırken yakalandığı tespit edildi.

Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İyidil, TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İyidil'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

ESKİ KORGENERAL METİN İYİDİL KİMDİR?

Korgeneral Metin İyidil, Orgeneral Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Eğitim Doktrin Komutanlığı'nda atama ve emeklilik sonucu boşalan 4 koltuğa getirilen isimlerden biri oldu. Bu atamalarda; Korgeneral Metin İyidil EDOK Muharebe Destek, Korgeneral Abdullah Barutçu EDOK Okullar, Korgeneral Mehmet Daysal EDOK Muharip Hizmetler ve Destek Eğitim, Korgeneral Mehmet Faruk Şengün EDOK Eğitim Koordinasyon Komutanlığı görevlerine atanmıştı.

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