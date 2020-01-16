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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.

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