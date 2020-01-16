Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 16.01.2020
Sağlık Bakanı Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.
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