Faiz indirimi sonrası BİST100 yüzde 1.16 artıda, dolar 5.86 lirada
Gelen son dakika haberine göre; Merkez Bankası’nın 0.75 puanlık faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 1.16 yükseldi, dövizlerde de düşüş izlendi.
Merkez Bankası yüzde 12 olan politika faizini yüzde 11.25 düzeyine düşürerek, "iktisadi faaliyetlerin sektörel yayılımdaki iyileşmenin devam etmekte birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğünü" vurguladı.
BORSA YÜKSELİŞTE
ABD-Çin ticari iyimserliğiyle güne yüzde 0.36 artıda başlayan BİST100, faiz indirimi ardından gün içinde en düşük 121 bin 378 puanı ve e yüksek 122 bin 482 puanı gördükten sonra yüzde 1.16 artışla 122 bin 318 puanda. BİST Bankacılık Endeksi de gün içinde en düşük 175 bin 120 puanı ve en yüksek 178 bin 911 puanı gördükten sonra yüzde 2.07 artışla 178 bin 515 puanda hareket ediyor.
Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ortalama getirisi yüzde 1.71 düşüşle yüzde 10.90'a, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik ortalama getirisi de yüzde 0.58 düşüşle yüzde 10.27'ye indi.
"SON DÖNEMDE KÜRESEL TİCARETE İLİŞKİN..."
Merkez Bankası açıklamasında, "iktisadi faaliyetlerin sektörel yayılımdaki iyileşmenin devam etmekte birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü" belirtildi ve "Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir" denildi.
PİYASADA SON DURUM
Faiz indirimi sonrası gün ortasında dövizlerde;
- dolar en düşük 5.8592 lira ve en yüksek 5.8925 lirayı gördükten sonra 5.86-5.87 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5425 lira ve en yüksek 6.5776 lirayı gördükten sonra 6.55-6.56 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.6542 lira ve en yüksek 7.6985 lirayı gördükten sonra 7.66-7.67 lira aralığında işlem görüyor.
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