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Eski Korgeneral Metin İyidil kaçmaya çalışırken yakalandı!
İstinaf mahkemesi, FETÖ soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliyesine karar vermişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine eski korgeneral İyidil Ankara'da gözaltına alındı. İyidil'in yakınları tarafından verilen destekle kaçmaya çalışırken yakalandığı tespit edildi.
Giriş Tarihi: 16.01.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 14:59
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