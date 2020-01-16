Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İşte Konya, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık alanında yapılan reformlara değinen Başkan Erdoğan, 5 yeni Şehir Hastanesi müjdesini verdi. İşte Konya, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri...
Sağlık alanında önemli adımlar atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık." dedi.
"DOKTOR SAYIMIZI 161 BİNE YÜKSELTTİK"
Yeni Şehir Hastanesi müjdesini veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız."
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Şehir Hastaneleri:
İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi
Tekirdağ Şehir Hastanesi
İzmir Şehir Hastanesi
Kocaeli Şehir Hastanesi
Konya Karatay Şehir Hastanesi
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