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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İşte Konya, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: İŞTE ŞEHİR HASTANELERİ...

Başkan , "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık alanında yapılan reformlara değinen Başkan Erdoğan, 5 yeni müjdesini verdi. İşte Konya, , , ve Şehir Hastaneleri...

Sağlık alanında önemli adımlar atıldığını belirten , "Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık." dedi.

"DOKTOR SAYIMIZI 161 BİNE YÜKSELTTİK"

Yeni müjdesini veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Bu yıl Konya Karatay, İkitelli, , ve Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız."

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Şehir Hastaneleri:

İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi

Tekirdağ Şehir Hastanesi

İzmir Şehir Hastanesi

Kocaeli Şehir Hastanesi

Konya Karatay Şehir Hastanesi

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