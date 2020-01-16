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Başkan Erdoğan, Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
ERDOĞAN, MİLLİ CİMNASTİKÇİLERİ KABUL ETTİ

Başkan , milli cimnastikçiler ve 'ı kabul etti. 'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı da hazır bulundu.

Başkan , milli cimnastikçiler (solda) ve 'ı (sağda), 'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı da hazır bulundu.



Fotoğraft milli cimnastikçiler Ahmet Önder (solda) ve İbrahim Çolak'ı (sağda)

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