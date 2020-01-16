Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar, Boğaz Köprüsü’ne de karşı çıktı! 52 yıldır değişmeyen zihniyet
Kanal İstanbul’un yapılmasına karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, 52 sene öncede 1. Boğaz Köprüsü’ne karşı çıktığı ortaya çıktı. Söz konusu örnekler, Mimarlar Odası’nın ülkenin yararına olan projelere 52 yıldır karşı çıktığını gözler önüne seriyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanal İstanbul yapılmaması için açtığı dava reddedildi. Aynı Mimarlar Odası'nın 1968 yılında 1. Boğaz Köprüsü yapılmaması için dava açtığı ve "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" iddiasında bulunduğu öğrenildi. Söz konusu örnekler, Mimarlar Odası'nın ülkenin yararına olan projelere 52 yıldır karşı çıktığını gözler önüne seriyor.
GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Memleket Meselesi" adlı programda, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan zihniyetin yıllar geçse de değişmediği gözler önüne serildi.
ERDOĞAN: AYNI ZİHNİYET… DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, "'Boğaziçi Köprüsü, İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir.' diyen zihniyet, şimdi de 'Kanal İstanbul en büyük felaket' kampanyası yürütüyor. Aynı zihniyet. Değişen bir şey yok❞ dedi.
1968 NE YAPTILAR?
Erdoğan'ın sözleri, geçmişte 1.Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanları hatırlattı. Mimarlar Odası; Mart 1968'de 1. Boğaz Köprüsü yapılmaması için dava açtı ve "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" iddiasında bulundu. Mimarlar Odası yöneticileri, Boğaz Köprüsü'nün maliyetinin resmi açıklamaların aksine 5 milyar olacağını, bunun yanı sırada 20 milyarlık arsa spekülasyonuna yol açacağını iddia etti.
"BOĞAZIN GÜZELLİĞİNİ BOZAR"
Dönemin CHP Eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir" iddiasında bulundu. CHP'li Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da, "Boğazın güzelliğini bozar" ifadelerini kullandı. CHP'li Eski Maliye Bakanı Prof. Dr. Besim Üstünel ise, "Köprü akıl ve hesap işi değildir" iddiasında bulundu.
SÜLEYMAN DEMİREL'İ "ODA"DAN ATTILAR
Süleyman Demirel, 1. Boğaz Köprüsü'nü yaptığı gerekçesiyle İnşaat Mühendisleri Odası'ndan atıldı ve mühendislik yapması engellendi. Devlet Planlama Müsteşarı Turgut Özal da köprüye onay verdiği için Elektrik Mühendisliği Odası'ndan ihraç edildi. Tüm engellemelere rağmen 1. Boğaz Köprüsü 30 Ekim 1973 tarihinde açıldı.
AYNI MİMARLAR ODASI, KANAL İSTANBUL'UN YAPILMAMASI İÇİN DAVA AÇTI!
Aynı zihniyet, Kanal İstanbul'un yapımına engellemek için harekete geçti ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 9 şubesi Kanal İstanbul yapılmaması için dava açtı.
TMMOB'a bağlı 9 meslek odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün iptali istemiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesinde dava açtı.
TABİAT PARKLARININ YOK OLACAĞI SAVUNULDU
Dava dilekçesinde, protokolün konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasa'ya, Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu, protokol kapsamında tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, tabiat parklarının yok olacağı savunuldu.
DAVA OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ
İstanbul 8. İdare Mahkemesi, protokolün iptali istemiyle açılan davayı oy birliğiyle reddetti. Mahkeme; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün hukuka uygun olduğuna hükmetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Korkunç iddialar! Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracında infaz
- BM'den Mısır'a AA çalışanlarıyla ilgili çağrı
- Bahçeli'den otomobil sürprizi
- Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı
- İBB faytoncuları zengin edecek! Atlar telef olmuştu...
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
- Mısır'da bir AA çalışanı serbest bırakıldı
- İBB’de fişleme başladı!
- BM raporuyla bir kez daha belgelendi!
- Avrupa Birliği'nden flaş AA çalışanları açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?