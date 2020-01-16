16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar, Boğaz Köprüsü’ne de karşı çıktı! 52 yıldır değişmeyen zihniyet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
52 YILDIR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET

’un yapılmasına karşı çıkan ve Mimar Odaları Birliği'nin, 52 sene öncede 1. ’ne karşı çıktığı ortaya çıktı. Söz konusu örnekler, Mimarlar Odası’nın ülkenin yararına olan projelere 52 yıldır karşı çıktığını gözler önüne seriyor.

ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yapılmaması için açtığı dava reddedildi. Aynı Mimarlar Odası'nın 1968 yılında 1. yapılmaması için dava açtığı ve "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" iddiasında bulunduğu öğrenildi. Söz konusu örnekler, Mimarlar Odası'nın ülkenin yararına olan projelere 52 yıldır karşı çıktığını gözler önüne seriyor.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar, Boğaz Köprüsü’ne de karşı çıktı! 52 yıldır değişmeyen zihniyet KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKANLAR, BOĞAZ KÖPRÜSÜ’NE DE KARŞI ÇIKTI! 52 YILDIR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET

GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve 'ün sunduğu "Memleket Meselesi" adlı programda, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan zihniyetin yıllar geçse de değişmediği gözler önüne serildi.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar, Boğaz Köprüsü’ne de karşı çıktı! 52 yıldır değişmeyen zihniyet KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKANLAR, BOĞAZ KÖPRÜSÜ’NE DE KARŞI ÇIKTI! 52 YILDIR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET

ERDOĞAN: AYNI ZİHNİYET… DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, "', İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir.' diyen zihniyet, şimdi de 'Kanal İstanbul en büyük felaket' kampanyası yürütüyor. Aynı zihniyet. Değişen bir şey yok❞ dedi.

Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz BAŞKAN ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DE ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ

1968 NE YAPTILAR?

Erdoğan'ın sözleri, geçmişte 1.Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanları hatırlattı. Mimarlar Odası; Mart 1968'de 1. Boğaz Köprüsü yapılmaması için dava açtı ve "Boğaz Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" iddiasında bulundu. Mimarlar Odası yöneticileri, Boğaz Köprüsü'nün maliyetinin resmi açıklamaların aksine 5 milyar olacağını, bunun yanı sırada 20 milyarlık arsa spekülasyonuna yol açacağını iddia etti.

"BOĞAZIN GÜZELLİĞİNİ BOZAR"

Dönemin Eski Genel Başkanı , "Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecektir" iddiasında bulundu. CHP'li Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da, "Boğazın güzelliğini bozar" ifadelerini kullandı. CHP'li Eski Maliye Bakanı Prof. Dr. Besim Üstünel ise, "Köprü akıl ve hesap işi değildir" iddiasında bulundu.

Kanal İstanbul projesiyle ilgili yalanlar ve gerçekler! Canlı yayında anlattı KANAL İSTANBUL PROJESİYLE İLGİLİ YALANLAR VE GERÇEKLER! CANLI YAYINDA ANLATTI

SÜLEYMAN DEMİREL'İ "ODA"DAN ATTILAR

, 1. Boğaz Köprüsü'nü yaptığı gerekçesiyle İnşaat Mühendisleri Odası'ndan atıldı ve mühendislik yapması engellendi. Devlet Planlama Müsteşarı Turgut Özal da köprüye onay verdiği için Elektrik Mühendisliği Odası'ndan ihraç edildi. Tüm engellemelere rağmen 1. Boğaz Köprüsü 30 Ekim 1973 tarihinde açıldı.

AYNI MİMARLAR ODASI, KANAL İSTANBUL'UN YAPILMAMASI İÇİN DAVA AÇTI!

Aynı zihniyet, Kanal İstanbul'un yapımına engellemek için harekete geçti ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 9 şubesi Kanal İstanbul yapılmaması için dava açtı.

TMMOB'a bağlı 9 meslek odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün iptali istemiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi KANAL İSTANBUL PROTOKOLÜNÜN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA REDDEDİLDİ

TABİAT PARKLARININ YOK OLACAĞI SAVUNULDU

Dava dilekçesinde, protokolün konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasa'ya, Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu, protokol kapsamında tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, tabiat parklarının yok olacağı savunuldu.

DAVA OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

İstanbul 8. , protokolün iptali istemiyle açılan davayı oy birliğiyle reddetti. Mahkeme; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün hukuka uygun olduğuna hükmetti.

"KANAL İSTANBUL YAPILMASIN" DİYE NARA ATANLAR BU HABERE BAKSIN! İŞTE FRANSA'NIN YENİ KANAL PROJESİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN