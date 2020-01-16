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16.01.2020
Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar, Boğaz Köprüsü’ne de karşı çıktı! 52 yıldır değişmeyen zihniyet
Kanal İstanbul’un yapılmasına karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, 52 sene öncede 1. Boğaz Köprüsü’ne karşı çıktığı ortaya çıktı. Söz konusu örnekler, Mimarlar Odası’nın ülkenin yararına olan projelere 52 yıldır karşı çıktığını gözler önüne seriyor.
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