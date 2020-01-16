Birleşmiş Milletler'den Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarıyla ilgili çağrı
Birleşmiş Milletler (BM), Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu belirterek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.
AA ofisine baskının ve 4 çalışanın gözaltına alınmasından haberdar olduklarını belirten Dujarric, şunları söyledi:
''Bu gelişmeler, gözaltına alınan AA çalışanlarının nerede oldukları ve durumlarından endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, demokratik bir siyasi sistemin etkili bir şekilde işlemesinde önemli bir role sahip. Mısır uluslararası insan hakları anlaşmalarına üye bir ülke olarak Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 19'uncu maddesi gereği basının özgürce bilgi aktarmasını koruma sorumluluğu taşıyor. AA muhabirlerinin serbest bırakıldığını görmek istiyoruz.''
MISIR POLİSİNİN AA KAHİRE OFİSİNE DÜZENLEDİĞİ BASKIN
Mısır polisi 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.
Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.
AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve BM olmak üzere Gazetecileri Koruma Komitesi, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.
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