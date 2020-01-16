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Mısır'da gözaltına alınan 4 Anadolu Ajansı çalışanından Hilmi Balcı serbest bırakıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
MISIR'DA BİR AA ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILDI

Genel Müdürü , "'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz." dedi.

Genel Müdürü , "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz." dedi.


Fotoğrafta serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı

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