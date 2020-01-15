15 Ocak 2020, Çarşamba
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Alman vatandaşı 3 DEAŞ'lı sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BAKANLIK DUYURDU: SINIR DIŞI EDİLDİLER

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, vatandaşı 3 ’lı teröristin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.

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