Alman vatandaşı 3 DEAŞ'lı sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 DEAŞ’lı teröristin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.
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