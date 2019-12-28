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Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
HOLLANDA UYRUKLU 2 YTS ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Son dakika haberine göre; : Yabancı Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.

, uyruklu iki yabancı savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Hollanda uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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