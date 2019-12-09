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Yabancı teröristlerin 71'i ülkelerine gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
YABANCI TERÖRİSTLERİN 71'İ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Yabancı teröristlerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bakanlığınca yapılan açıklamada, 11 Kasım'dan bu yana 71 yabancı teröristler ülkelerine gönderildiği belirtildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yabancı teröristlerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Kasım-9 Aralık tarihlerinde 18 Alman, 11 Fransız, 2 , 2 , bir Danimarka, bir , bir İngiliz, bir ABD, bir İrlanda ile diğer uyruklardan 71 yabancı teröristlerin 'den sınır dışı edildi.

'de yakalanan yabancı teröristlerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu öğrenildi.

Bakanı Süleyman Soylu, farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda, "Ne olursa olsun 'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz." açıklamalarıyla yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilmesi konusunda kararlılığını göstermişti.

Son dakika: 11 Fransız DEAŞ'lı Fransa'ya gönderilecek SON DAKİKA: 11 FRANSIZ DEAŞ'LI FRANSA'YA GÖNDERİLECEK

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