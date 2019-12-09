Yabancı teröristlerin 71'i ülkelerine gönderildi

Yabancı teröristlerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, 11 Kasım'dan bu yana 71 yabancı teröristler ülkelerine gönderildiği belirtildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yabancı teröristlerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Kasım-9 Aralık tarihlerinde 18 Alman, 11 Fransız, 2 Belçika, 2 Hollanda, bir Danimarka, bir Avustralya, bir İngiliz, bir ABD, bir İrlanda ile diğer uyruklardan 71 yabancı teröristlerin Türkiye'den sınır dışı edildi.

Suriye'de yakalanan yabancı teröristlerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz." açıklamalarıyla yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilmesi konusunda kararlılığını göstermişti.