Belçika uyruklu 2 yabancı terörist, ülkelerine sınır dışı edildi
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.
Yabancı Terörist Savaşçıların sınır dışı edilme işlemleri hzılı bir şekilde devam ediyor. Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildi."
İŞLEMLER BAŞLADI
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz." açıklamalarının ardından yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri başladı.
Bu kapsamda 11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve 2 Hollandalı Türkiye'den sınır dışı edildi. Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatları yüzde 90 sonuçlandırılarak, ilgili ülkelerle temas kuruldu.
GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE 944 YTS KALDI
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 36 uyruk, bir vatansız ile 2 de uyruk tespit çalışmaları süren 944 yabancı terörist savaşçı bulunuyor.
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