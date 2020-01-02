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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
BAKANLIK DUYURDU: SINIR DIŞI EDİLDİLER

İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı.

İSVİÇRE UYRUKLU 3 YABANCI TERÖRİST GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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