İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.İçişleri Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı.
İSVİÇRE UYRUKLU 3 YABANCI TERÖRİST GÖNDERİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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