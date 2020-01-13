Mehmet Aydın "Tosuncuk" için özel dedektif!

Çiftlik Bank mağdurları, ‘Tosuncuk’ lakaplı firari sanık Mehmet Aydın için bir dedektifle anlaştı. Dedektif Mehmet Uzuner, “Amacımız şahsın yerini tespit edip, Türk makamlarına bildirmek” açıklamasında bulundu.

Çiftlik Bank ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 'ın bulunması için mağdurlar bir araya gelip dedektif tuttu. Dedektif Mehmet Uzuner , Aydın dosyası için Brezilya ve Uruguay'da saha çalışmasına başlayacağını anlattı.

BİLGİLERİ PAYLAŞACAĞIZ

İşte dedektif Uzuner'in açıklamaları:



"Bana müracaat eden mağdurların isimleri anlaşmam gereği gizli. Ancak sayıları oldukça fazla. Bu insanlar zaten bir kere kandırıldı. Bir de bu kişinin gözlerine baka baka 'nasıl da sizi dolandırdım' duygusuyla hayat sürmesi kabul edilemez diyorlar. Amacımız bu kişiyi cezalandırmak değil, yerini tespit ederek Türk makamlara bilgi vermek. Biz devletimize sadece yardımcı olmak istiyoruz. Özel dedektif olarak bizim yaptığımız çalışmalar sahada kolluk güçleri tarafından kullanılabilir.



Yerini bulup Brezilya'daki makamlara bildirmek bir sonuç doğurmaz. Çünkü bu zamana kadar onlar korudu ve kolladı. Aydın'ın insanlarla alay ettiğini görüyoruz. Yaptığımız ilk araştırmalar sonucunda Aydın'ın Brezilya'daki mafya tarafından yoğun şekilde taciz edildiği yönünde bilgiler var. ABD'de ve Güney Amerika'da çalışma yapmak bizim için zor değil. Çünkü Uluslararası Özel Dedektifler Birliği'ne Türkiye'de tek üye özel dedektif benim. Dolayısıyla bu ülkelerde özel dedektiflik mesleği son derece yaygındır. Aydın dosyasını araştırırken bu imkânlarımızı da seferber edeceğiz."

TUTUKLU YARGILANAN SANIK KALMADI

Çiftlik Bank Davası, Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Mehmet Aydın'ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı. 18 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan ikişer yıldan altışar yıla, 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, 'ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor. KAYNAK: AKŞAM