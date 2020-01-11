CHP’li Ataşehir Belediyesi'nden skandal! Battal İlgezdi eşine ayrıcalık tanımayan kuaförü...

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir’de 2014 yılından beridir gittiği kuaförde kendisine ayrıcalık tanınmayınca işletmeye bedel ödetti. CHP’li vekil, tartıştığı kuaförün işletmecilerini Ataşehir Belediye Başkanı olan eşi Battal İlgezdi’ye şikâyet edince dükkân önce yapı denetimine girdi, ardından ruhsatı iptal edildi. Battal İlgezdi’nin bizzat tehdit ettiği dükkânın 3 ortağı, 20 çalışanının hakkını aramak için yargıya başvurdu.

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2014 yılından bu yana Ataşehir'de gittiği kuaför salonundan beklediği önceliği alamayınca işletme sahiplerine beden ödetti. Randevu ile çalışan kuaför salonuna çat kapı girerek kendisiyle ilgilenmesini söyleyen İlgezdi'ye kuaförde bulunan diğer kadın müşteriler tepki gösterince öfkelenen milletvekili dükkânı Ataşehir Belediye Başkanı olan eşi Battal İlgezdi'ye şikâyet etti. Belediyenin çeşitli bahanelerle kapatmaya çalıştığı dükkân sahipleri yaşadığı mağduriyeti SABAH'a anlattı.

GAMZE İLGEZDİ MÜŞTERİLERİ OLUNCA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Emre Erçevik, Hakan Erdem ve Dilaver Duman 2011 yılında Ataşehir'de kadın kuaför salonu açmaya karar verdi. 3 ortak tutmaya karar verdikleri dükkâna mimari çalışma yaptırdıktan sonra gerekli tüm evrakları hazırlayarak Ataşehir Belediyesi'ne ruhsat için başvuruda bulundu. Ortaklar, çalışma ruhsatlarını alarak 20 çalışanı ile birlikte 3 yıl boyunca sorunsuz olarak çalışmalarını sürdürdü.

2014 yılında CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin dükkanlarına müşteri olarak gelmesiyle hayatlarının değiştiğini anlatan ortaklardan Emre Erçevik SABAH'a şunları yaşadıklarını kaydetti: "Biz 3 ortaklı kuaför dükkanımızda yaklaşık 8 senedir Ataşehir'de hizmet vermekteyiz. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'de bize uzun zamandır müşteri olarak geliyor. Gamze İlgezdi'yle 2014 yılından beridir zaman zaman sorunlar yaşamaya başladık. İlgezdi kuaförümüze gelirken randevu almadan geliyor buda diğer müşterilerimizin mağdur edilmesine neden oluyordu."

KAÇAK YAPI İDDİASIYLA MÜHÜRLEMEYE ÇALIŞTILAR

Emre Erçevik Gamze İlgezdi ile ilk sorunlarının servis gecikmesinden dolayı yaşadıklarını olay günü eşi Battal İlgezdi'nin de araçla dükkâna geldiğini ifade etti. Erçevik olayı anlatırken, "İlk olarak 2014 yılında yaşadığımız olayda burada personelimiz olan manikürcü bir arkadaşımız Gamze İlgezdi'ye geç servis verdiğinden dolayı salonumuzun içerisinde bulunan asma katın kaçak olduğu iddia edildi. Gamze hanıma verdiğimiz hizmetin ardından kendisini almaya da Battal İlgezdi geldi. Çiftin gitmesinden birkaç saat sonra dükkânımıza zabıta ekipleri gelerek içeride bulunan asma katın kaçak olduğu yönünde tutanak tutuldu ve yıkılması istendi. Oysa biz buraya 2011 yılında ruhsat aldığımızda yıkılmasını istedikleri asma katta yapılı şekildeydi. Bizler olayın şokuyla ne yapacağımızı bilmediğimiz için yetkililerden biraz daha zaman istedik. Bu süreçte belediyeyi mahkemeye vererek asma katın kaçak olmadığını yıkım kararının usulsüz olduğunu beyan ettik. Mahkeme bizim lehimizde karar vererek asma katın kaçak olmadığını bu nedenle yıkılmasına gerek duyulmadığına karar verdi. Ancak bu süreç içerisinde belediye tarafından ruhsatımız iptal edildiği için tekrar ruhsat başvurusunda bulunduk ve tekrar geri aldık" diye konuştu.

MÜŞTERİLER İLGEZDİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan sıkıntılı süreçlerin ardından Gamze İlgezdi'nin tekrar müşterileri olarak gelmeye başladığını belirten Emre Erçevik, "Her ne kadar biz burada müşteri ayrımı yapmasak da daha öncesinde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı Gamze İlgezdi'ye öncelik vermek zorunda kalıyorduk. Birkaç ay önce maalesef Gamze hanımla yine bir sorun yaşandı ve maalesef müşteriler de olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü artık müşterilerimizde Gamze İlgezdi geldiği zaman manikürcülerimizi kendisine tahsis ettiğimiz için yaşadıkları mağduriyete sessiz kalamadı. Gamze İlgezdi'ye hizmet vermesi için başka müşterimizin önünden manikürcüyü alınca müşterimiz Gamze hanımın yanına giderek 'Sizin siyasi kimliğiniz beni hiç ilgilendirmiyor. Ancak bu yaptığınız saygısızlık beni fazlasıyla rahatsız ediyor lütfen artık yapmayın' tarzında kavga yada tartışmaya yol açmayacak bir uyarıda bulunarak yanından ayrıldı. İkili arasında yaşanan sohbette ses yükselmesi bile olmamasına rağmen Gamze İlgezdi'nin küçük kızı korkmaya başlayarak kulaklarını kapattı. Bu sırada bizlerin ikilinin arasına girme gibi bir durum oluşmadı. Sonradan öğrendik ki belediye başkanı ve eşinin bizlerden böyle bir beklentileri varmış' diye konuştu.

ÖNCE YIKTIRDI SONRA RUHSATI İPTAL ETTİ

Olayın ardından bir süre hiçbir gelişme olmamasına rağmen geçtiğimiz günlerde zabıta ekiplerinin dükkâna gelerek salonun içerisinde bulunan üst katın kaçak olduğu ve yıkılması gerektiğini ifade ettiklerini ve tutanak tuttuklarını kaydeden Emre Erçevik, yılbaşı öncesinde belirtilen yeri yıktıklarını, iki gün sonra zabıta ekiplerinin gelerek bu kez dükkânın ruhsatı iptal ettiklerini ve dükkanın boşaltılmasını istediklerini anlattı.

Yaşadıkları şoku anlatan Erçevik, "Olayın şokuyla eşimize dostumuza danışarak ne yapacağımızı, belediyenin neden böyle bir tavır içerisinde olduğunu araştırdık ve kime sorsak yukarıdan emir geldiğini yapabilecek bir şeyin olmadığı cevabını aldık. Kayınpederimin eski bir milletvekili tanıdığı aracılığıyla Battal İlgezdi ile bağlantı kurarak yanına gittik ve yaşadıklarımızı anlattık. Battal bey beklediğimizin aksine gayet agresif tavırlarla eşinin olayın yaşandığı gün savunulmadığını, bizlerin onu korumadığını, hakarete uğradığını ve çocuğunun ağlatılmasına neden olduğumuzu tartıştığı müşteriyi kovmadığımızı söyledi. Eşinin kuaföre zaten randevu ile geldiğini söyleyince bende randevusuz geliyordu başkanım diyince iyice sinirlendi ve 'Sağda solda konuşuyormuşsunuz ben duydum. Dükkânınızı Gamze Hanım kapattırmadı, ben kapattırıyorum nereye giderseniz gidin o dükkanı kapattıracağım" dedi.

'AYAKLARIMA KAPANIRLARSA AFFEDERİM'

Yaşanılan bu mağduriyet sırasında bir müşterilerinin Gamze İlgezdi'nin ablasıyla görüşerek İlgezdi'nin dükkan sahiplerini affetmek için 'Benim yanıma gelip ayağıma kapanıp özür dilesinler ancak o zaman affederim' ifadelerini kullandığını anlatan Erçevik, "Burada 20 kişi evine ekmek götürüyor ve haksız yere dükkanımız kapatılmaya çalışılıyor. Yıllardır burada namusumuzla işimizi yapmamıza rağmen devletin verdiği gücü kendi güçleri gibi kullanıp Ataşehir'de terör estiren bu yapılanmadan kurtulmak istiyoruz" dedi.

MAHKEMEDE HAKLARINI ARAYACAKLAR

3 ortak, avukatları Emel Durmaz aracılığıyla belediyenin usulsüz bir şekilde ruhsat iptaline karşı idare mahkemesine başvurarak durdurma talebinde bulundu. Avukat Durmaz ayrıca Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze İlgezdi hakkında savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.