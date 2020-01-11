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Son deprem sonrası Türkiye deprem haritası dikkat çekti! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?
İstanbul'da yaşanan 4.7'lik depremin ardından tedirgin olan vatandaşlar büyük İstanbul depremi korkusu yaşamaya başladı. Son depremin ardından vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte son depremlerin ardından Türkiye'nin deprem haritası.
Giriş Tarihi: 11.01.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 17:02
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