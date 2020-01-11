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Son deprem sonrası Türkiye deprem haritası dikkat çekti! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

İstanbul'da yaşanan 4.7'lik depremin ardından tedirgin olan vatandaşlar büyük İstanbul depremi korkusu yaşamaya başladı. Son depremin ardından vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte son depremlerin ardından Türkiye'nin deprem haritası.

Giriş Tarihi: 11.01.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 17:02
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Son deprem sonrası Türkiye deprem haritası dikkat çekti! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

İstanbul'da meydana gelen son deprem sonrası vatandaşlar Türkiye deprem haritası sorgulamaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Deprem haritaları ülkelerin ve şehirlerin deprem risklerini göstermektedir. Ülkemizde ise 5 farklı deprem haritası bulunmaktadır. Deprem risk bölgelerine göre binaların yönetmelikleri de hazırlanıyor. 1. derece deprem bölgeleri riskin çok fazla olduğu anlamına gelirken, 5. derece deprem bölgeleri ise deprem olma riskinin az olduğunu belirtiyor.

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Son deprem sonrası Türkiye deprem haritası dikkat çekti! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritası nedir?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

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Son deprem sonrası Türkiye deprem haritası dikkat çekti! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritasına göre ülkemizde beş farklı deprem bölgemiz bulunuyor. Deprem risk bölgelerin belirtildiği deprem haritası, bu bölgelerde nasıl bina yapılacağı yönetmeliğine kaynak oluyor. Ülkemizde 1.derece deprem bölgelerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski çok fazla iken, 5. derece deprem bölgelerinde ise deprem olma riski az olarak ifade ediliyor.

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Son deprem sonrası Türkiye deprem haritası dikkat çekti! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADANA: 2. - 3. ve 4. derece deprem bölgesi

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Son deprem sonrası Türkiye deprem haritası dikkat çekti! | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi