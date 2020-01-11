Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; İstanbul Silivri açıklarında saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan son depremle ilgili Kandilli'den açıklama yapıldı. Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğunu duyurdu.

Son dakika haberine göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğunu duyurdu.