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Son dakika: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA KRİTİK OPERASYON!

Son dakika haberi... 'nün Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlere yönelik soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, fotoğraf teşhisi ve ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda biri görevden uzaklaştırılmış binbaşı, 3'ü eski teğmen, biri emekli astsubay ile 7 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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